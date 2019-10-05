Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna harekat) Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık,...
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Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna harekat) Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Fırat'ın doğusuna harekat) Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz."
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