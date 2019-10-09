Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda...
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Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını, Suriye'de siyasi sürecin önünü açacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:42 Kaynak: AA
Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını, Suriye'de siyasi sürecin önünü açacağını belirtti
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