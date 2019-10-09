Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda...
Son Dakika Politika Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda...

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda...

1 saat önce

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını, Suriye'de siyasi sürecin önünü açacağını belirtti.

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda..., System.String[]

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını, Suriye'de siyasi sürecin önünü açacağını belirtti

Suriye, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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