Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Fırat'ın Doğusuna Operasyon) Sayın Trump'la Yaptığımız Telefon Görüşmesi, Gerek...

Erdoğan: "(Fırat'ın Doğusuna Operasyon) Sayın Trump'la Yaptığımız Telefon Görüşmesi, Gerek...

4 saat önce

Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabi bu ucu açık bir bekleme süreci değildir.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabi bu ucu açık bir bekleme süreci değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel
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