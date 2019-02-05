Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Fırat'ın Doğusunda Türkiye'nin Desteğiyle Bölge Halkının Kendi Yönetimini Tesisi Birkaç Ay...

Erdoğan: Fırat'ın Doğusunda Türkiye'nin Desteğiyle Bölge Halkının Kendi Yönetimini Tesisi Birkaç Ay...

28 dakika önce

Erdoğan: Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin desteğiyle bölge halkının kendi yönetimini tesisi birkaç ay içinde sağlanmazsa bekleme süremiz yine sona erer.

Erdoğan: Fırat'ın Doğusunda Türkiye'nin Desteğiyle Bölge Halkının Kendi Yönetimini Tesisi Birkaç Ay..., System.String[]
Erdoğan: Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin desteğiyle bölge halkının kendi yönetimini tesisi birkaç ay içinde sağlanmazsa bekleme süremiz yine sona erer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Politika
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