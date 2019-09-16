Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır.
1 saat önce
Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Erdoğan: " Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz."
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