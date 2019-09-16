Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır.
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Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır.

1 saat önce

Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: " Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz."

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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