Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Fırat'ın Doğusunu Güvenli Hale Getirdiğimizde Milyonlarca Suriyeli Evlerine Dönecek.

Erdoğan: "Fırat'ın Doğusunu Güvenli Hale Getirdiğimizde Milyonlarca Suriyeli Evlerine Dönecek.

58 dakika önce

Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek.

Erdoğan:
Erdoğan: " Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Gelin, Türkiye'nin çabasına destek olun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:47 Kaynak: AA

Fırat, Politika
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