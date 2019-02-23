Erdoğan: "Fırat'ın Doğusunu Güvenli Hale Getirdiğimizde Milyonlarca Suriyeli Evlerine Dönecek.
58 dakika önce
Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek.
Erdoğan: " Fırat
'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek. Gelin, Türkiye
'nin çabasına destek olun."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:47 Kaynak: AA
Karların Erimesiyle Ortaya Çıkan Atatürk Silüeti, Büyük İlgi Gördü
Okul Bahçesinde 2 Öğrencinin Yaralandığı Pitbull Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)
Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi