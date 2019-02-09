Erdoğan: "Fırsat Bulup İpleri Ellerine Geçirirlerse, Züccaciye Dükkanına Girmiş Fil Misali Her Şeyi...
25 dakika önce
Erdoğan: "Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar.
Erdoğan: "Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye
'yi hortlatacaklar."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:44 Kaynak: AA
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