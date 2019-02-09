Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Fırsat Bulup İpleri Ellerine Geçirirlerse, Züccaciye Dükkanına Girmiş Fil Misali Her Şeyi...

Erdoğan: "Fırsat Bulup İpleri Ellerine Geçirirlerse, Züccaciye Dükkanına Girmiş Fil Misali Her Şeyi...

25 dakika önce

Erdoğan: "Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar.

Erdoğan:
Erdoğan: "Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:44 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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