Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz

Erdoğan: Fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz

46 dakika önce

Tanzim satışa ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız" dedi.

Erdoğan: Fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz, System.String[]
Tanzim satışa ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:05 

Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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