Erdoğan: Fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz

Tanzim satışa ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız" dedi.

Tanzim satışa ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız" dedi.

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