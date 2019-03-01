Erdoğan: Fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz
46 dakika önce
Tanzim satışa ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız" dedi.
Tanzim satışa ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer fiyatlar yerine gelirse sahadan çekiliriz ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:05
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