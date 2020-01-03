Son Dakika › Dünya › Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü - Son Dakika Dünya
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İkili, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:54
Son Dakika Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz