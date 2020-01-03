Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İkili, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı, Suriye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:54 
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