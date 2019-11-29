Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim,... - Son Dakika

Erdoğan: "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim,...

6 saat önce

Erdoğan: "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir."

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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