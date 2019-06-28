Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
, Japonya
'da Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'nın Osaka şehrinde temaslarına başladı. Erdoğan, temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
(İHA)
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