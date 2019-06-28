Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, Fransız Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
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- Erdoğan, Fransız Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

- Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldiOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

- Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'nın Osaka şehrinde temaslarına başladı. Erdoğan, temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
- Erdoğan, Fransız Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
Fransa, Japonya, Cumhurbaşkanı, Güncel
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