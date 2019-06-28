- Erdoğan, Fransız Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
- Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldiOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
- Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Japonya
'da Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'nın Osaka şehrinde temaslarına başladı. Erdoğan, temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
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