Erdoğan G-20 öncesi konuştu: Trump'tan S-400 ile ilgili yaptırım izlenimi almadım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi öncesi konuştu. Erdoğan, Washington yönetiminin olası yaptırımlarına ilişkin sorulan soruya "S-400 hava sistemleri artık teslim sürecine geldi. Trump ile görüşmelerimde yaptırımla ilgili bir izlenim almadım.' dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G-20 Zirvesi için Japonya
'nın Osaka şehrine hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Washington
yönetiminin olası yaptırımlarına ilişkin sorulan soruya "S-400 hava sistemleri artık teslim sürecine geldi. Trump ile görüşmelerimde yaptırımla ilgili bir izlenim almadım.' dedi.
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