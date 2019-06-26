Son Dakika Haberleri: Erdoğan G-20 öncesi konuştu: Trump'tan S-400 ile ilgili yaptırım izlenimi almadım
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Erdoğan G-20 öncesi konuştu: Trump'tan S-400 ile ilgili yaptırım izlenimi almadım

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi öncesi konuştu. Erdoğan, Washington yönetiminin olası yaptırımlarına ilişkin sorulan soruya "S-400 hava sistemleri artık teslim sürecine geldi. Trump ile görüşmelerimde yaptırımla ilgili bir izlenim almadım.' dedi.

Erdoğan G-20 öncesi konuştu: Trump'tan S-400 ile ilgili yaptırım izlenimi almadım, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Washington yönetiminin olası yaptırımlarına ilişkin sorulan soruya "S-400 hava sistemleri artık teslim sürecine geldi. Trump ile görüşmelerimde yaptırımla ilgili bir izlenim almadım.' dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:38 
Donald Trump, Dünya
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