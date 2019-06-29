Son Dakika Haberleri: Erdoğan G20 Zirvesini değerlendirdi
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Erdoğan G20 Zirvesini değerlendirdi

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.

Erdoğan G20 Zirvesini değerlendirdi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir." dedi.
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Zirve boyunca birçok liderle ikili görüşmeler yaptıklarını ve önemli konuları ele aldıklarını anlatan Erdoğan, ev sahibi Japonya'ya teşekkür etti.
"İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi." diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
"Terör tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır. Bunun için tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdemini artık göstermesi gerekiyor."
"(Mülteciler konusu) Türkiye'nin yardım ve hizmetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun yük paylaşması gerektiğini ifade ettik."
"Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır."
"Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir."
"Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor."
"Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmelidir."
"(BM'nin yapısı) 1. Dünya Harbi'nin şartları altında kurulmuş böyle bir yapının ilanihaye devam etmesi doğru olmayacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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