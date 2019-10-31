Erdoğan-Gakharia ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün dışişleri bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Gakharia ve heyetini, davetine icabetle ve ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye gerçekleştirdiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Sayın Başbakana yeni görevinde dolayı özellikle tebriklerimi bildirmek isterim. Kendisi İçişleri Bakanlığı döneminde İçişleri Bakanım ile yakın mesai yapmış, ülkemize yakından da tanıyan bir liderdir. Değerli dostumun liderliği altında Gürcistan'ın kalkınmasını sürdüreceğine ve Türk-Gürcü ilişkilerinin daha da gelişeceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Gürcistan ile Türkiye arasındaki tarihi bağların, ortak değerlerin ve komşuluk ilişkilerini sağladığı fırsatları değerlendirme fırsatı bulduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün dışişleri bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız." dedi.

Gürcistan ile ticaretten turizme, enerjiden savunmaya her gelişen ilişkilerin olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Stratejik ortaklığımızın sadece iki ülke için değil, bölgemiz açısından da olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Kardeş Azerbaycan ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak enerji ve ulaştırma projeleri, Kafkasya'dan Anadolu'ya doğru bir istikrar kuşağı oluşturmamızı sağladı. Ortak akıl ve stratejik vizyonla Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı'na, Gürcistan ve Azerbaycan ile birlikte hayata geçirdiğimiz Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesini de ekleyerek enerji konusunda bölgemizi merkez haline getirdik. Ulaştırma konusunda da çok önemli bir adım attık. Bakü-Tiflis- Kars bu noktada gerçekten tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılmasıyla üç dost ülke, birbirine çok farklı bir şekilde bağlanmış oldu. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, şu anda Londra'dan Pekin'e uzanan güzergahın kalbinde yer alan önemli bir hattı temsil ediyor."

"Pasaportsuz geçişi temin ettik"

Türkiye ve Gürcistan arasındaki bağların sadece boru hatları ve demir yollarından ibaret olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık, pasaportsuz geçişi temin ettik. Vatandaşlarımızın kimlik belgesiyle seyahat edebildiği Gürcistan'ın en büyük ticari ortağının Türkiye olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak fayda ve karşılıklı saygı temelinde ekonomik iş birliğini artarak sürdürme iradelerini teyit ettiklerini belirterek, "2018 sonu itibarıyla 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi bugün yaptığımız görüşmelerle 3 milyar dolara süratle çıkarma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticareti kolaylaştırarak, potansiyelimizden daha fazla faydalanmak için gerekli adımları atacak ve böylece iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kısa süre içerisinde Ankara'da düzenleyecekleri Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın bunun için bir fırsat teşkil edeceğine de işaret eden Erdoğan, görüşmelerde bütün bu önemli gelişmelerin yanı sıra özellikle güvenlik konusunu ele alma imkanını da bulduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alanda iş birliğimiz gerçekten çok çok farklı bir şekilde devam ediyor. Gürcistanlı birçok genci güvenlik, askeri ve polis noktasında yetiştirme fırsatını bulduk." dedi.

Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrarı ve toprak bütünlüğünün son derece önemli olduğuna değinen Erdoğan, "Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Buradan hareketle bugüne kadar 2 bin 200 Gürcü askeri personel, Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve eğitimlere katılmıştır. Ortak denizimiz olan Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın da katkılarıyla devam ediyor. Askeri temaslarımızın yanı sıra savunma sanayi şirketlerimizle Gürcistan arasında daha sıkı ilişkilerin kurulmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ın alt yapı, üst yapı çalışmalarında Türk müteahhit firmalarının yapacakları çok şeyler bulunduğuna olan inancını da ifade etti.

Gürcistan Başbakanı ve heyetiyle yapılan görüşmelerde, FETÖ ve Türkiye'yi hedef alan bütün terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Gürcistan ile iş birliğine yönelik iradeyi de teyit ettiklerini belirten Erdoğan, "Gürcistan nasıl bizleri, ata yurtlarımızdaki kardeşlerimize bağlayan bir köprüyse Türkiye'de Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür." değerlendirmesini yaptı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın, Gürcistan'a daveti üzerine Erdoğan, "Önce yüksek düzeyli stratejik konseyi hemen Türkiye'de yapalım, ardından baharda da baharın güzelliği ile Gürcistan'da olalım." yanıtını verdi.