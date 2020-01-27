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Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gambiya'da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:58 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gambiya'da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Barrow ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.
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