ERDOĞAN GAZETECİ HASAN KARAKAYA'NIN ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU - Son Dakika

? CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bu kalemşörler cumhuriyet mitinglerinden, gezi olaylarına, 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz darbe girişimine kadar demokrasimize yönelik tüm girişimlerde tetikçilik yapmaktan geri durmadı. Gün oldu çapulcuları savundular, gün oldu teröristlere sözcülük ettiler, gün oldu Türkiye'yi karaladılar, gün oldu yabancı güçlere ülkemize müdahale çağrısı yaptılar. Ama her seferinde gizlemeye çalıştıkları faşist karakterlerini ellerine geçirdikleri ilk fırsatta ortaya dökmekten çekinmediler. 2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan gazeteci Karakaya anma programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

Erdoğan programda yaptığı konuşmasında, Esas mesele şan, şöhret makam sahibi olmak değildir. Mesele milletimizin 'Allah razı olsun' duasına layık olma. Mesele bu fani dünyada adam gibi yaşamak, son nefesimizi de bir Müslüman olarak vermektir şeklinde konuştu.

Erdoğan, salonda bulunan gençlere seslenerek, Gençler Hasan Ağabeyinizi iyi tanıyın, bunun hakkını TÜGVA olarak dört dörtlük verin dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üç kuruşluk dünya menfaati için zulmü alkışlayanlardan, darbecilere şirin görünmek uğruna 'bırak git' çağrısı yapan korkaklara prim vermemiş, gazeteciliğin haysiyetini son nefesine kadar korumuştur. Ne söylemişse, ne söyleyecekse hesapsız söylemiş, ucu nereye varacak diye hesaplamamış, korkmamış, sinmemiş, adam gibi adam olmuştur ifadelerini kullandı.

ANA MUHALEFET, ONLARIN HEPSİ HASAN KARDEŞİMİN ARKASINDAN NAL TOPLAR NAL

Erdoğan, Cumhuriyet mitinglerinde, gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminde, çukur terörüne kadar Türk demokrasisine yönelik tüm saldırılara cesur duruşu ve güçlü kalemiyle milletin mücadelesine koşulsuz destek verdi. Türkiye'nin önünü açacak, milli iradeyi güçlendirip, vesayeti geriletecek, ekonomik bakımdan ülkemizi hak ettiği yerlere taşıyacak her türlü adıma sahip çıktı, hamleyi teşvik ve takdir etti. Özellikle başkanlık sistemi ile ilgili söyledikleri Hasan Karakaya'nın siyasi ufkunu ve vizyonunu göstermesi açısında son derece mühimdir. Hani şimdi muhalefet var ya, ana muhalefet, onların hepsi Hasan kardeşimin arkasından nal toplar nal. Hasan Karakaya dobra bir kalem olmasının yanı sıra gazeteci kılıklı terör sevicilerine ve tetikçilerine eyvallah etmeyen bir polemik ustasıydı. Fikir, sanat ve yayın hayatımıza musallat olan bu alanı kendi tapulu malı gibi gören zorbaların maskesini düşüren gerçek bir muharrirdi şeklinde konuştu.

Erdoğan, Gazetecilik ve köşe yazarlığı gibi bilgi, birikim, tecrübe yanında mangal gibi yürek de gerektiren melekelerde Hasan kardeşimizin eksikliği gün geçtikçe daha fazla hissediliyor. Burada sizlerle acı da olsa bir hakikati paylaşmak istiyorum; 2002'den itibaren Türkiye'de gerçekten tarihi bir dönüşüme imza attık. Tek parti zihniyetinin her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler vasıtasıyla milletin iradesine vurduğu prangaları tek tek parçaladık. 28 Şubat müdahalesinin ürünü olan anti demokratik düzenlemelere ve uygulamalara, muhalefete rağmen hamdolsun son verdik. 10 yıllardır Demoklesin kılıcı misali milletin tepesinde duran ne varsa, milletimizle birlikte hepsini tarihin çöp sepetine attık. Bunların yanı sıra siyaset müessesesinin eski Türkiye bakiyesi vesayet kurumlarıyla ve darbeci gelenekle hesaplaşmasını da sağladık. Millete parmak sallayanlar vardı ya; millete parmak sallayanlar, milli iradeyi yok sayanlar, milletin vermediği yetkiyi kullanmaya heveslenenler bizim dönemimizde önce milletimizin vicdanında, sonra da bağımsız Türk mahkemelerinde mahkum oldular dedi.

Erdoğan, Her ne kadar CHP içinde 27 Mayıs'ı övenler, 28 Şubat'ı savunanlar, darbecilere alkış tutanlar, iktidarı sandık yerine yabancı güç odaklarına şirinlik yapmakta arayanlar, milletin inancıyla ve değerleriyle kavga edenler çıksa da, artık bunların hiçbir hükmü kalmamıştır. Milletimiz bu kifayetsiz muhterislere gücün, yetkinin ve egemenliğin bila kaydü şart kendisinde olduğunu son 20 yıldaki 15 seçimin her birinde açıkça göstermiştir şeklinde konuştu.

BU HABİS ZİHNİYETTEN KENDİSİNİ BİR AN ÖNCE KURTARACAĞINA İNANIYORUM

Erdoğan, 15 Temmuz'a dikkat çekerek, Basın yayın dünyamızda darbeci zihniyetle basın camiamızda samimi bir hesaplaşma yapılamadı. O günlerde gazete manşetlerinde darbeciler adına siyasete ihtar çekenleri, korundu, kollandı, hiçbir şey olmamış gibi pişkince köşe başlarını işgal etmeyi sürdürdü. Bu kalemşörler cumhuriyet mitinglerinden, gezi olaylarına, 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz darbe girişimine kadar demokrasimize yönelik tüm girişimlerde tetikçilik yapmaktan geri durmadı. Gün oldu çapulcuları savundular, gün oldu teröristlere sözcülük ettiler, gün oldu Türkiye'yi karaladılar, gün oldu yabancı güçlere ülkemize müdahale çağrısı yaptılar. Ama her seferinde gizlemeye çalıştıkları faşist karakterlerini ellerine geçirdikleri ilk fırsatta ortaya dökmekten çekinmediler. 2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum. Ülkemiz, milletimiz adına içten bir temenni olarak burada özellikle bunu ifade ediyorum ifadelerini kullandı.