Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal, Başkanlık Sistemiyle Yönetmiştir Ama Bunu Kimse Dillendirmiyor."
1 saat önce
Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal, başkanlık sistemiyle yönetmiştir ama bunu kimse dillendirmiyor.
Erdoğan: " Gazi Mustafa Kemal
, başkanlık sistemiyle yönetmiştir ama bunu kimse dillendirmiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:32 Kaynak: AA
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