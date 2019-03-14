Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal, Başkanlık Sistemiyle Yönetmiştir Ama Bunu Kimse Dillendirmiyor."

Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal, Başkanlık Sistemiyle Yönetmiştir Ama Bunu Kimse Dillendirmiyor."

1 saat önce

Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal, başkanlık sistemiyle yönetmiştir ama bunu kimse dillendirmiyor.

Erdoğan:
Erdoğan: " Gazi Mustafa Kemal, başkanlık sistemiyle yönetmiştir ama bunu kimse dillendirmiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:32 Kaynak: AA

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