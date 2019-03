Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattının Açılışını Yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış töreninde Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal eşlik etti.







YILDIRIM: İSTANBUL İÇİN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE GAYRET ETTİK, EDİYORUZ



Açılış programında konuşan Yıldırım, "Bugün iki güzelliği birden yaşıyoruz. Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımız Gazi meclis tarafından 12 Mart'ta kabul edildi. 98 yıl geçti ama bağımsızlık özlemimiz, aşkımız hiç eksilmedi. Merhum İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, 'Korkma' diye başladığı İstiklal Marşımız her geçen gün coşkuyla devam ediyor" dedi. Yıldırım, "Bugün gurur günümüz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni bir eserin, yeni bir hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gece demeden, gündüz demeden İstanbul için Türkiye için çalışmaya, üretmeye, insanımızın yüzünü ağartmaya gayret ettik, ediyoruz. Yapacağımız bu açılış Marmaray'ın ikinci kısmı. Eskiden beri bildiğimiz Gebze-Halkalı demiryolu hattının hızlı trene ilavesiyle yeniden yapılmasıdır. Hızlı tren bugün Pendik'e kadar geliyor. Ancak bu hattın açılmasıyla birlikte hem banliyö hattı hem de hızlı tren artık Anadolu Yakası'ndan denizin altından geçerek Avrupa Yakası'na geçecek. Böylece iki yaka bir sevda İstanbul'a hizmet edecek" ifadelerini kullandı.







"İSTANBUL TRAFİĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR RAHATLAMAYA YOL AÇACAK"



Açılış programında konuşan Erdoğan, sözlerine "İstanbul'un bir ucundan Marmaray'la Boğaz'ın altından geçip, diğer ucuna giden bu banliyö tren hattının ülkemize şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Hizmet başka bir şey. Laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? Bizim derdimiz hizmet. İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak. İstanbul'un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Toplamda Marmaray'la birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer metro, tramvay ve deniz hatlarına olan entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak. Hem E-5'in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün, vagonları kastediyorum. Ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz. Tabi Marmaray bu projenin iki kıta arasında bağlantısını sağlayan en stratejik bölümü" diye konuştu.







"HEM ALTYAPIDA HEM ÜSTYAPIDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ"



Erdoğan, "Eskiden tren hatları Anadolu Yakası'ndan Haydarpaşa'ya kadar gidiyordu. Avrupa Yakası'nda Sirkeci'ye kadar. Biz Marmaray'ı inşa ederek bu iki tren hattını birleştirdik. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünyesinde kuruyoruz. Oraya da bunu yapacağız. Her iki tarafta metro hatları tamamlandığında orayı da devreye alacağız. Buradaki Devlet Demiryolları'nın eski banliyö hattı günümüz İstanbul'unun ihtiyaçlarına ve standartlarına cevap vermekten çok uzaktı. Bunun için adeta sıfırdan yapmışçasına bu hattı yeniledik. Geliştirip, yepyeni bir çehreye büründürdük. İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle bir sistemle kat etmek gerçekten zorlu bir işti. Hem altyapıda hem üstyapıda çok ciddi çalışmalar yürütüldü. Bugüne kadar 1,4 milyar Euro yani yaklaşık 8 buçuk milyar lira harcanan Gebze-Halkalı banliyö tren hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.







"BU HATLA BİRLİKTE 170 KM OLAN RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 233 KİLOMETREYE ÇIKARTMIŞ OLUYORUZ"



"Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğunu 63 km ilaveyle 233 kilometreye çıkartmış oluyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:



İBB'yi kazandığımız 1994 yılında şehrimizin ulaşım sorununun çözümünün raylı sistemlerden geçtiğini görmüştük. Esasen Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski ikinci metrosudur. Ancak daha sonra şehri yönetenler Osmanlı'nın bu vizyonunu takip edememişler, İstanbul'u her alanda olduğu gibi ulaşımda da bir batağa saplamışlardır. Biz kolları sıvadık. Diğer pek çok çalışmanın yanı sıra Taksim-4. Levent arasındaki metro hattıyla raylı sistemleri kurmaya başladık. İlk metro hattımızı 2000 yılında hizmete aldık. Ardından bu ağı genişlettik ve bugün 233 kilometreye kadar çıkarttık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilometreye ardından da 1100 kilometreye ulaşmaktır. Kartal'dan İstanbul'a ve Türkiye'ye sesleniyorum. Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin cumhurbaşkanı mı? Diyorum ki burada şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım bey ve belediye başkanı arkadaşlarımla el ele vereceğiz. İstanbul'umuzu çok daha farklı şekilde ayağa kaldıracağız. Yani bir tarafta iktidar, bir tarafta yerel el ele vererek bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz.







"SİYASETTE DÜRÜSTLÜK ÖNEMLİ"



Erdoğan, "Her yerde CHP'nin belediyeciliği bu. Çöp, çukur, çamur. Kartal'da da buydu. Sonra biz ele aldık, önce çöpten ilçelerimizi kurtardık. Hatırlayın ben İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. ve Ümraniye'deki patlamayı biliyorsunuz değil mi? O patlamada 39 vatandaşımız öldü. Hesabını verdi mi CHP? Yok. Veremez mümkün değil. Çünkü bunların hayatları hep bunların üzerine kurulu. Yalan-iftira. Bana da bir iftira yine attı. Tutturdu Man Adası diye bir şey. Tabi dava açıldı, ilk derece mahkemeyi kazandık. 2 buçuk milyon şimdi yargıda bunu onayladığı anda gelen parayı nereye vereceğim? Mehmetçik Vakfı'na. Bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Bay Kemal sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. Şimdi zaten bir sandık kurmuşlar, CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira her ay maaşlarından veriyorlarmış. Niye? Bu ödemeleri yapmaları için. Yahu yalan söyleme de böyle bir duruma düşme işte. Siyasette dürüstlük önemli. ve değerli kardeşlerim bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği ne biliyor musunuz? Londra'dan Pekin'e kadar ulaşacak demir ipek yolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor" diye konuştu.







"BİR ASIRLIK İHMALLERİ SON 25 YILDA KISMEN TELAFİ ETMEMİŞ OLSAYDIK İSTANBUL TAMAMEN FELÇ OLURDU"



Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



Yine bu katla birlikte YHT'lerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak Halkalı'ya kadar devam edecek. Bu süreçte Marmaray çok önemli. Şayet bugün nüfusu 15 buçuk milyonu bulan İstanbul benim belediye başkanlığımda 8 buçuk milyondu. Bak 7 milyon daha artmış. Geçmişteki bir asırlık ihmallerin son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu.



Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçelerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Sizlerden 31 Mart'taki tercihlerinizi buna göre yapmanızı istiyorum. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor. Bunu şehrimize ödetmeyin. Bugün bir kentsel dönüşüm meselemiz var değil mi?







"İSTANBUL İÇİN ÇOK BÜYÜK HAYALLERİMİZ, HEDEFLERİMİZ, PROJELERİMİZ VAR"



Konuşmasının devamında kentsel dönüşüme değinen Erdoğan, "Kartal'da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? 21 kardeşimiz orada rahmetli oldu, 14 kardeşimiz yaralandı. Peki, şimdi buradan biz nasihat almayacak mıyız? Ben diyorum ki işte buradan hareketle kentsel dönüşüm değişim projelerimizi hayata geçirelim. Biz sizin gönüllülük esasına göre kira bedellerinizi ödeyeceğiz. ve bir taraftan da inşaatlarımızı yine yatay mimariyle yapacağız. İster onları yaptığımız yere, ister farklı yere gelin oturun. Nereyi arzu ederseniz. Çünkü biz kaçak yapılan bu çarpık yapılaşmayla insanımızı devamlı deprem tehdidinin de olduğu şu İstanbul'da sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz. Biz sizden para istemiyoruz. Ama diyoruz ki bize yardımcı olun. Bizim hem Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız olarak, hem büyükşehir olarak İstanbul için çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz var. Biz İstanbul'a aşığız. İstanbul'a sevdalıyız. İstanbul Büyükşehir'e hükümetimizin en tecrübeli, şehri en iyi bilen bakanı olan ve daha sonra Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapan Binali Yıldırım kardeşimizi bundan dolayı aday gösterdik. Bu güzel ilçemizin CHP'li belediyenin elinde nasıl örselendiğini çok iyi biliyoruz. Engelli kardeşimizin ensesine tokadı atanları biz çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.







İLK SEFERİ ERDOĞAN YAPTI



Açılış töreninin ardından, Gebze-Halkalı banliyö tren hattının ilk seferi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Hat seferinin ilk sürüşünü Erdoğan yaptı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı

Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

NBA'de Serge Ibaka ile Marquese Chriss Yumruklaştı

MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz