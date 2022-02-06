Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür etti - Son Dakika

Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden geçmiş olsun dilekleri gelmeye devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, geçmiş dilekleri için Erdoğan'ın Herzog'a teşekkür ettiği ve liderlerin yakın zamanda bir araya gelme ihtimalini ele aldıkları aktarıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.