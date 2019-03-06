Erdoğan: "Geçmişte Yaşananlar Çok Önemli Bir Ders. 31 Mart'tan Sonra Benzer Şeyler Yaşanırsa İşi...
1 saat önce
Erdoğan: "Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız."
Erdoğan: "Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:46 Kaynak: AA
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