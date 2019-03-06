Erdoğan: "Geçmişte Yaşananlar Çok Önemli Bir Ders. 31 Mart'tan Sonra Benzer Şeyler Yaşanırsa İşi...

Erdoğan: "Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız."

Erdoğan: "Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız."

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