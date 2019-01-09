Erdoğan: "Geçtiğimiz Yıl İhracatı 168,1 Milyar Dolarla Kapattık, Sadece Bununla Kalmadık Dış...
1 saat önce
Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık"
Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık"
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:45 Kaynak: AA
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