Erdoğan: "Geçtiğimiz Yıl İhracatı 168,1 Milyar Dolarla Kapattık, Sadece Bununla Kalmadık Dış...

Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık"

Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık"

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