Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Geçtiğimiz Yıl İhracatı 168,1 Milyar Dolarla Kapattık, Sadece Bununla Kalmadık Dış...

Erdoğan: "Geçtiğimiz Yıl İhracatı 168,1 Milyar Dolarla Kapattık, Sadece Bununla Kalmadık Dış...

1 saat önce

Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık"

Erdoğan:
Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:45 Kaynak: AA

Politika
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