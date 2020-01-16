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Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale...
6 saat önce
Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellendi."
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