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Erdoğan: "Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına,...
6 saat önce
Erdoğan: "Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provakasyonlarına göz yumacak değiliz."
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Erdoğan: "Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provakasyonlarına göz yumacak değiliz."
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