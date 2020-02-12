Erdoğan: "Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına,... - Son Dakika

Erdoğan: "Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına,...

6 saat önce

Erdoğan: "Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provakasyonlarına göz yumacak değiliz."

Erdoğan:

Erdoğan: "Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provakasyonlarına göz yumacak değiliz."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]