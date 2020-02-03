Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene... - Son Dakika
Erdoğan: "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene...
6 saat önce
Erdoğan: "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu