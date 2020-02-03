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Erdoğan: "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte DEİK İş Konseyi toplantısına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:32 Kaynak: AA
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