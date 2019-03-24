Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu'nun Bu İşi Çok Daha Farklı Ele Alması Lazım. Gbt Sisteminin...

Erdoğan: "Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu'nun Bu İşi Çok Daha Farklı Ele Alması Lazım. Gbt Sisteminin...

45 dakika önce

Erdoğan: "Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu'nun bu işi çok daha farklı ele alması lazım. GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu'nun bu işi çok daha farklı ele alması lazım. GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum. GBT sisteminin çok daha doğru çalışması lazım. Bu tür adamların bir defa adaylıklarının daha baştan silinip atılması lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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