Erdoğan: "Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu'nun Bu İşi Çok Daha Farklı Ele Alması Lazım. Gbt Sisteminin...
45 dakika önce
Erdoğan: "Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu'nun bu işi çok daha farklı ele alması lazım. GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum.
Erdoğan: "Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu
'nun bu işi çok daha farklı ele alması lazım. GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum. GBT sisteminin çok daha doğru çalışması lazım. Bu tür adamların bir defa adaylıklarının daha baştan silinip atılması lazım."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:00 Kaynak: AA
Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var
'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek
Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum