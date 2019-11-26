Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar... - Son Dakika

Erdoğan: "Gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar...

6 saat önce

Erdoğan: "Gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa doğru yürüyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra, havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Benzer şey Ankara için de geçerli"

İstanbul, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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