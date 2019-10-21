Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını...

Erdoğan: "Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını...

53 dakika önce

Erdoğan: "Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım diyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım diyoruz."

Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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