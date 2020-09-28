Erdoğan: "Gelin, hep beraber Akdeniz'i tekrar bir barış havzasına çevirelim. Gelin, yeni... - Son Dakika

Erdoğan: "Gelin, hep beraber Akdeniz'i tekrar bir barış havzasına çevirelim. Gelin, yeni...
Erdoğan: "Gelin, hep beraber Akdeniz'i tekrar bir barış havzasına çevirelim. Gelin, yeni husumetlerle Akdeniz'in ak sularını kirletmeyelim."
Erdoğan: "Gelin, hep beraber Akdeniz'i tekrar bir barış havzasına çevirelim. Gelin, yeni husumetlerle Akdeniz'in ak sularını kirletmeyelim."
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