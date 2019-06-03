Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim
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Erdoğan: Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim" dedi.

Erdoğan: Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:23 
Ekonomi
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