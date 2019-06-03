Erdoğan: Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:23
, vatandaşların Ramazan Bayramı
'nı tebrik ederek, "Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye
'yi birlikte büyütelim" dedi.
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