Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde... - Son Dakika

Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde...
18.05.2021 20:32
Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz.
Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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