Erdoğan Genel Yayınladı: 2022 Yılı Süleyman Çelebi Yılı Olarak Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan Genel Yayınladı: 2022 Yılı Süleyman Çelebi Yılı Olarak Kutlanacak

03.06.2022 04:56
Erdoğan Genel Yayınladı: 2022 Yılı Süleyman Çelebi Yılı Olarak Kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mevlid”in yazarı Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılında Türkiye’de ve yurt dışında bir sene boyunca anma etkinliklerinin düzenlenmesi için genelge yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevlid"in yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılında Türkiye'de ve yurt dışında bir sene boyunca anma etkinliklerinin düzenlenmesi için genelge yayınladı.

Erdoğan'ın Süleyman Çelebi ile ilgili 2022/6 sayılı Genelgesi Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Genelge şöyle:

"Halk arasında 'Mevlid' olarak anılan Veslitü'l Necat'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yazıldığı dönemden itibaren başta Balkanlar ve Orta Asya coğrafyaları olmak üzere pek çok ülkede mübarek gün ve gecelerde, doğum, ölüm, sünnet, evlenme askere gönderme gibi vesilelerle okutulan söz konusu eserin sahibi Süleyman Çelebi'yi yad etmek amacıyla yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışı etkinlikler düzenlenecektir.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan.' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde konuştu: (3)
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Çelebi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Genel Yayınladı: 2022 Yılı Süleyman Çelebi Yılı Olarak Kutlanacak - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
00:44 Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu
00:41 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı
00:35 İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti
00:28 Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak
00:15 Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti
23:59 Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 05:04:20. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan Genel Yayınladı: 2022 Yılı Süleyman Çelebi Yılı Olarak Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement