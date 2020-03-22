Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur.' - Son Dakika
Erdoğan: "Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur."
6 saat önce
Erdoğan: "Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur.
Erdoğan: "Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:22 Kaynak: AA
Son Dakika Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim