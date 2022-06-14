Erdoğan: Gerekirse Kırsala Fiber Altyapı Götürecek Ortak Bir Altyapının Kurulmasını Destekleyeceğiz - Son Dakika
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Erdoğan: Gerekirse Kırsala Fiber Altyapı Götürecek Ortak Bir Altyapının Kurulmasını Destekleyeceğiz

14.06.2022 15:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B uydusunun hizmete alındığı törende, “Bazı yerlerde evlatlarımız, yetersiz internet altyapısı sebebiyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır… Gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir altyapının kurulmasını da destekleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B uydusunun hizmete alındığı törende, "Bazı yerlerde evlatlarımız, yetersiz internet altyapısı sebebiyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır… Gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir altyapının kurulmasını da destekleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

" Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç, aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar, projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Bununla kalmadık, ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik.

Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMC'yi 2023'ün ocak ayında, Türksat 6A'yı da yine 2023 yılı ortalarında inşallah uzaya fırlatıyoruz.

"EVLATLARIMIZ, YETERSİZ İNTERNET ALTYAPISI SEBEBİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILMAKTA SIKINTI ÇEKMİŞTİ"

Bazı yerlerde evlatlarımız, yetersiz internet altyapısı sebebiyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır. Yaklaşık 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz, ülkemizin frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecektir.

"GEREKİRSE KIRSALA VE NÜFUS YOĞUNLUĞU DÜŞÜK YERLERE FİBER ALTYAPI GÖTÜRECEK ORTAK BİR ALTYAPININ KURULMASINI DA DESTEKLEYECEĞİZ"

Bir diğer konu da Türkiye'nin fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle inşallah bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini de sağlayacağız. Hatta gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir altyapının kurulmasını da destekleyeceğiz. Yerel yönetimlerin kimi uygulamalar başta olmak üzere, fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracağız. Böylece ülkemizi 5G'ye hızla hazır hale getirmiş olacağız. Salgın dönemindeki tecrübelerimizi bize işaret ettiği gerçeklerden biri de bu sorunu mutlaka çözmemiz gerektiğidir."

Erdoğan: Gerekirse Kırsala Fiber Altyapı Götürecek Ortak Bir Altyapının Kurulmasını Destekleyeceğiz
Erdoğan: Gerekirse Kırsala Fiber Altyapı Götürecek Ortak Bir Altyapının Kurulmasını Destekleyeceğiz
Erdoğan: Gerekirse Kırsala Fiber Altyapı Götürecek Ortak Bir Altyapının Kurulmasını Destekleyeceğiz
Erdoğan: Gerekirse Kırsala Fiber Altyapı Götürecek Ortak Bir Altyapının Kurulmasını Destekleyeceğiz

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Türksat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Gerekirse Kırsala Fiber Altyapı Götürecek Ortak Bir Altyapının Kurulmasını Destekleyeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Gerekirse Kırsala Fiber Altyapı Götürecek Ortak Bir Altyapının Kurulmasını Destekleyeceğiz - Son Dakika
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