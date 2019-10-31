Erdoğan: Gerekirse tek başımıza Resulayn ile Tel Abyad arasında mülteci şehri kuracağız
7 saat önce
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekirse Türkiye'nin kendi başına donörler toplantısı için çağrı yapacağını ve kimse destek vermese bile Tel Abyad ile Resulyn arasındaki bölgede Türkiye'nin bir mülteci şehri kuracağını açıkladı.
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekirse Türkiye'nin kendi başına donörler toplantısı için çağrı yapacağını ve kimse destek vermese bile Tel Abyad ile Resulayn arasındaki bölgede bir mülteci şehri kurulacağını açıkladı.
Cuma günü misafir edeceği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Suriye'deki güvenli bölgeye yönelik planlarını takdim edeceğini söyleyen Erdoğan, daha önce dünya liderlerine de benzeri şekilde planları gösterdiğini belirterek şunları söyledi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:22
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