Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Gerekirse tek başımıza Resulayn ile Tel Abyad arasında mülteci şehri kuracağız
Son Dakika Dünya Erdoğan: Gerekirse tek başımıza Resulayn ile Tel Abyad arasında mülteci şehri kuracağız

Erdoğan: Gerekirse tek başımıza Resulayn ile Tel Abyad arasında mülteci şehri kuracağız

7 saat önce

Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekirse Türkiye'nin kendi başına donörler toplantısı için çağrı yapacağını ve kimse destek vermese bile Tel Abyad ile Resulyn arasındaki bölgede Türkiye'nin bir mülteci şehri kuracağını açıkladı.

Erdoğan: Gerekirse tek başımıza Resulayn ile Tel Abyad arasında mülteci şehri kuracağız, System.String[]

Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekirse Türkiye'nin kendi başına donörler toplantısı için çağrı yapacağını ve kimse destek vermese bile Tel Abyad ile Resulayn arasındaki bölgede bir mülteci şehri kurulacağını açıkladı.


Cuma günü misafir edeceği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Suriye'deki güvenli bölgeye yönelik planlarını takdim edeceğini söyleyen Erdoğan, daha önce dünya liderlerine de benzeri şekilde planları gösterdiğini belirterek şunları söyledi Açıklaması

Euronews.com'da Görüntüle

Resulayn, Telabyad, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AYM, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon Davası'nı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Yusuf İslam'ı kabul etti: Lokomotif maketi hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci şehri açıklaması: Gerekirse biz kurarız, Adnan Polat'ın da hayır için kapısını çalarız Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 05:43:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Gerekirse tek başımıza Resulayn ile Tel Abyad arasında mülteci şehri kuracağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]