Erdoğan: "Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin onurunu,...
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Erdoğan: "Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz."
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