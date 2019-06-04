Erdoğan: Geri adım atmak söz konusu değil
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:03
, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.
Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi
Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı
Süper Kupa finalinde kazanan İstanbul olacak!
Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Demokrasi ağır darbe almıştır