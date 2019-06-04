Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Geri adım atmak söz konusu değil
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Erdoğan: Geri adım atmak söz konusu değil

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Erdoğan: Geri adım atmak söz konusu değil, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(S-400'ler) Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:03 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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