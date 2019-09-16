Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür.
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Erdoğan: "Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür.

50 dakika önce

Erdoğan: "Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür.

Erdoğan:

Erdoğan: "Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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