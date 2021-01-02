Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

02.01.2021 22:10

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Oyuncularımın bu mücadelesinden dolayı çok mutluyum. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Oyuncularımın bu mücadelesinden dolayı çok mutluyum. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi

Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini söyledi.

Konyaspor'un ligin takım savunmasını en iyi yapan ekiplerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstatistiklere göre lig ortalamasının üzerinde bir koşu mesafesi var. Yaklaşık her maçta 112 kilometrelik koşu mesafesi var. Buda ne kadar diri, koşan, mücadele eden bir takım olduğunu gösterdi. Oyuncularımızla da bunu paylaştık. Geriye düşmemize rağmen maçı 2-1'e çevirmemiz gerçekten oyuncularımın çok büyük bir mücadelesi sonrası oluştu. Oyuncularımın bu mücadelesinden dolayı çok mutluyum, kendilerine teşekkür ediyorum. "

"Gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına hemen başlayacaklarını ve o maçı da kazanarak serilerini devam ettirmek istediklerini belirtti.

Oyuncularının son haftalarda düşüş yaşamadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maç içinde de geriye düşmemize rağmen hiç inançlarını kaybetmediler. Oyuncularıma zaten maç öncesi, 'geriye de düşebiliriz arkadaşlar oyun disiplininden, düzeninden hiçbir zaman taviz vermeyelim, biz her zaman rakibe karşı pozisyona gidebilecek yeteneklere sahibiz yeter ki biz konsantrasyonumuzu yüksek tutalım' dedim. Sağ olsun oyuncular 1-0 geriye düşmemize rağmen ve bu kadar iyi savunma yapan bir rakibe karşı golleri bulması, gol dışında pozisyon da üretmesi önemliydi. İkinci yarı rakibe hiçbir pozisyon vermedik. Bunlar güzel şeyler. Dediğim gibi gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah maçtan maça hazırlıklarımızı yapıp güzel skorları almaya devam ederiz."

İsmail Kartal'ın açıklamaları

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal da maça kontrollü başladıklarını söyledi.

Her şeyin planladıkları gibi gittiğini ve öne geçtiklerini hatırlatan Kartal, rakibin etkili ataklarını bertaraf ettiklerini belirtti.

İlk yarının bitimine birkaç dakika kala savunmadaki hata nedeniyle devreyi berabere tamamladıklarını aktaran Kartal, ikinci yarıya da kontrollü başladıklarını ifade etti.

İkinci yarının kontrollü ve dengede geçtiğini, savunmadaki anlaşmazlıktan dolayı geriye düştüklerinin altını çizen Kartal, "Kaybettik üzgünüz." dedi.

Salı günü oynayacakları Galatasaray maçını düşündüklerini vurgulayan Kartal, Hatayspor'a başarı diledi.

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

İttifak Holding, Konyaspor, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika

Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Vatandaş sordu, Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın yanıtladı: Aşı beni ne kadar korur, sıram ne zaman gelir? 10'uncu kattan atlayan genç kadın, hayatını kaybetti Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu
Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler         
22:05
Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafının sızdırılmasına tepki gösterdi         
21:26
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu         
17:39
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi         
14:11
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 22:39:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei