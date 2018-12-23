Erdoğan: "(Gezi Olayları) Polisimize Kurşun Sıktılar, Caddeleri, İş Yerlerini, İnsanlarımızın...

Erdoğan: "(Gezi olayları) Polisimize kurşun sıktılar, caddeleri, iş yerlerini, insanlarımızın vergileriyle alınan o belediye otobüslerini yaktılar, yıktılar.

Erdoğan: "(Gezi olayları) Polisimize kurşun sıktılar, caddeleri, iş yerlerini, insanlarımızın vergileriyle alınan o belediye otobüslerini yaktılar, yıktılar. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı milliyetperver? Bunların arkasında duranları siz nasıl savunuyorsunuz? Sen ana muhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar."

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