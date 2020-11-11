Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi."
11.11.2020 12:27
Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi.
Erdoğan: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi."
Gezi Parkı, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi.' - Son Dakika
Son Dakika Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi