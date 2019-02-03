Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Gıda Fiyatları) Çarşı, Pazar da 'Markette Fiyat Böyle Oldu, Benim Fiyatım da Böyle...

Erdoğan: "(Gıda Fiyatları) Çarşı, Pazar da 'Markette Fiyat Böyle Oldu, Benim Fiyatım da Böyle...

1 saat önce

Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli"

Erdoğan:
Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:05 Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Hal Yasası İle Gıda Fiyatlarındaki Artışın Önüne Geçileceğini Açıkladı ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz

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