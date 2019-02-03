Erdoğan: "(Gıda Fiyatları) Çarşı, Pazar da 'Markette Fiyat Böyle Oldu, Benim Fiyatım da Böyle...
1 saat önce
Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli"
Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli"
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:05 Kaynak: AA
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