Erdoğan: "(Gıda Fiyatları) Çarşı, Pazar da 'Markette Fiyat Böyle Oldu, Benim Fiyatım da Böyle...

Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli"

Erdoğan: "(Gıda fiyatları) Çarşı, pazar da 'markette fiyat böyle oldu, benim fiyatım da böyle olsun' diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli"

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