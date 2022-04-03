ERDOĞAN GIDA KONUSUNDA VİCDANSIZLIK YAPANLARA ACIMAYACAĞIZ - Son Dakika
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ERDOĞAN GIDA KONUSUNDA VİCDANSIZLIK YAPANLARA ACIMAYACAĞIZ

03.04.2022 08:51

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katıldı.

Dünyanın salgından savaşa göçten ayrımcılığa ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu dönemden geçiyoruz diyen Erdoğan, Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık. Bu yıl da elektrik ve doğal gaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız. Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, Turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum diye konuştu.

ERDOĞAN GIDA KONUSUNDA VİCDANSIZLIK YAPANLARA ACIMAYACAĞIZ
ERDOĞAN GIDA KONUSUNDA VİCDANSIZLIK YAPANLARA ACIMAYACAĞIZ
ERDOĞAN GIDA KONUSUNDA VİCDANSIZLIK YAPANLARA ACIMAYACAĞIZ

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Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Açılış Töreni, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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