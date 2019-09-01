Erdoğan: gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır (4)

'BİZİM NAZARIMIZDA SİYASET; FİTNE, FESAT YARIŞI DEĞİLDİR'

Ak Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı, fesat yarışı değildir. Ak Parti'nin tasavvurunda siyaset, milletin değerlerini ayakta tutmaktır. Biz siyaseti, ikbal kapısı olarak değil. Milletin hassasiyetini, milletin hayallerini gerçeğe dönüştürme vasıtası olarak görüyoruz. Biz siyaseti, kendi geleceğimiz için değil, ülkemizin istikbali, aydınlık yarınlar için yapıyoruz. 14 Ağustos 2001 tarihinde bu hassasiyetlerle yola çıktık. 18 yıl önce milletimize daha özgür, daha huzurlu bir Türkiye'yi inşaa etme sözü verdik. Hamdolsun 18 senede vaatlerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. Başörtüsü sorunu var mıydı? Vardı. Kızlarımız üniversiteye sokuluyor muydu? Sokulmuyordu. Ama sabrettik. Sabreden derviş, muradına ermiş. Şu an da artık üniversitelerde başörtüsü sorunu var mı? Yok. Devlette var mı? Yok. Askeriyede, poliste artık başörtülü olarak kızlarımız görev yapıyor mu? Yapıyor. Nereden, nereye. İşte bu özgürlük mücadelesini Ak Parti kadroları akıllı yöntemlerle elhamdülillah gerçekleştirdik. İnşallah bunu çok daha başarılı bir noktaya taşıyacağız. 18 yıl boyunca değerlerimizden, ilkelerimizden taviz vermedik. Birçok kez sınandık, tehdit edildik, partimiz kapatılmayla karşı karşıya kaldı. İçerden ve dışardan saldırılara maruz kaldık. Ancak milletin emanetini, hep söylüyorum evet, Dicle'nin doğusunda, Fırat'ın doğusunda kuzularımızı çakallara yedirtmedik." diye konuştu.

'BU YOLCULUKTA HIRSLARININ VE KİBİRLERİNİ KURBANI OLAN ÇIKTI'

18 yıl boyunca parti içinde nefesleri kesilenlerin, hırslarına, kibirlerine kurban olanların çıktığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"18 yıllık bu uzun, ince ve meşakkatli yolculukta nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler çıktı. Bu yolculukta hırslarının ve kibirlerinin kurbanı çıktı. Bu yolculukta böbürlenenler, gururlananlar, başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Dava adamı olmanın gerektirdiği sabrı gösteremeyenler, sahada çalışmak varken, bir kenara çekilip fildişi kulelerinde ahkam kesenler oldu. Bu yolculukta makamlarını kaybettikçe nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza sizlerle birlikte devam ettik ve devam ediyoruz. Bugün havalimanından, meydana kadar binlerce Konyalı kardeşimizi, bizleri nasıl karşıladığını gördük. Allah'ın izniyle bundan sonra bu birliğimiz, beraberliğimiz, bu dayanışmamız; gurura mahkum olmadan, hırsımızı ayaklarımızın altına alarak, nefsimizi ayaklarımızın altına alarak hep milletin huzurunda el pençe durmaya devam edeceğiz. Zira biz sadece rükuda ve secdede eğiliriz. Onun dışında kimsenin önünde eğilmeyiz. Bu kutlu çatının altında rabbimizin öldürmekten beterdir buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Okçular tepesini boş bırakmayacak, sorumluluğumuzun ve taşıdığımız ağır yükün bilinciyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim için esas olan Allah'ın rızasıdır. Milletin rızasıdır ve hayır duasıdır."

Erdoğan, milletin 24 Haziran 2018'de ve 31 Mart'ta yapılan seçimlerde önemli mesajları verdiğini belirterek, "Şahsım başta olmak üzere, hiçbirimizin bu mesajlara kulaklarını tıkama hakkı yoktur. Geçen yine kuruluş yıldönümümüzde söyledik. Bizler, ilçelerimizde, beldelerimizde, illerimizde oraların Ömer'lerini bulacak ve onlarla beraber yola devam edeceğiz. Kanaat önderlerini bulacak ve yola öyle devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın Ak Parti'nin önüne bir sonraki seçimlere kadar açtığı fırsat penceresini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kongre süreci, partimiz için bir taraftan tazelenmeye, diğer taraftan da kenetlenmeye, kardeşliğimizi perçinlemeye, inşallah kadrolarımızı yeni yol arkadaşlarımızla güçlendirmeye vesile olmalı. Teşkilatlarımızın tüm kademelerinde üyelerimize yönelik, yeni bir birleşme, bütünleşme, kucaklaşma iklimi oluşturmamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle buluştuğu yemeğin ardından Erenköy Mahallesi'nde oturan ve hasta olduğu belirtilen iş insanı Halil İbrahim Dağ'ı (84) evini ziyaret etti. Ziyaretten sonra Dağ'ın evinin karşısında caminin avlusunda toplanan vatandaşların çağrısını çevirmeyen Erdoğan, yanına giderek sohbet etti. Burada toplanan çocuklara oyuncak dağıttı.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Konya'dan ayrıldı.

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