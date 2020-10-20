Erdoğan: "Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor" - Son Dakika

Erdoğan: "Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor"
20.10.2020 19:37
Erdoğan: "Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz.
Erdoğan: "Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça bölgemizle birlikte dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo birilerini rahatsız ediyor"
Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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