Erdoğan: "Göç, Güvenlik Boyutu da Olan İnsani ve Siyasi Bir Meseledir.
1 saat önce
Erdoğan: "Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir.
Erdoğan: "Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:34 Kaynak: AA
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