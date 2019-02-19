Erdoğan: "Göç, Güvenlik Boyutu da Olan İnsani ve Siyasi Bir Meseledir.

Erdoğan: "Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir.

Erdoğan: "Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır."

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