Erdoğan göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi: Kapıları aç yükten kurtul - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi: Kapıları aç yükten kurtul - Son Dakika Dünya

Erdoğan göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi: Kapıları aç yükten kurtul

7 saat önce

Yunanistan sınırındaki göçmenlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Yarın Belçika'da Avrupa Birliği yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan'ı eleştirdi: Kapıları aç yükten kurtul, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye'nin Kahraman Kadınlarına Saygı" programına katıldı.


Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Kadını meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz" dedi.

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Türkiye, Haliç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:31 
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