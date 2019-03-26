Erdoğan: "(Golan Tepeleri) AB Bunu Kabul Etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı Olarak Bizler...
1 saat önce
Erdoğan: "(Golan Tepeleri) AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?
Erdoğan: "(Golan Tepeleri) AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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