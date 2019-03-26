Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Golan Tepeleri) AB Bunu Kabul Etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı Olarak Bizler...

Erdoğan: "(Golan Tepeleri) AB Bunu Kabul Etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı Olarak Bizler...

1 saat önce

Erdoğan: "(Golan Tepeleri) AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?

Erdoğan:
Erdoğan: "(Golan Tepeleri) AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:55 Kaynak: AA

İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Golan Tepeleri, Güncel
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