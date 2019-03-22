Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Golan Tepeleri ile İlgili BM'nin Verdiği Kararlar Var. Bu Kararlarda, Buralarda İsrail'in...

Erdoğan: "Golan Tepeleri ile İlgili BM'nin Verdiği Kararlar Var. Bu Kararlarda, Buralarda İsrail'in...

2 saat önce

Erdoğan: "Golan Tepeleri ile ilgili BM'nin verdiği kararlar var. Bu kararlarda, buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var."

Erdoğan:
Erdoğan: "Golan Tepeleri ile ilgili BM'nin verdiği kararlar var. Bu kararlarda, buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Golan Tepeleri, Politika
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