Erdoğan: "Golan Tepeleri ile İlgili BM'nin Verdiği Kararlar Var. Bu Kararlarda, Buralarda İsrail'in...

Erdoğan: "Golan Tepeleri ile ilgili BM'nin verdiği kararlar var. Bu kararlarda, buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var."

Erdoğan: "Golan Tepeleri ile ilgili BM'nin verdiği kararlar var. Bu kararlarda, buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var."

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