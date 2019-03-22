Erdoğan: "Golan Tepeleri ile İlgili BM'nin Verdiği Kararlar Var. Bu Kararlarda, Buralarda İsrail'in...
2 saat önce
Erdoğan: "Golan Tepeleri ile ilgili BM'nin verdiği kararlar var. Bu kararlarda, buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var."
Erdoğan: "Golan Tepeleri ile ilgili BM'nin verdiği kararlar var. Bu kararlarda, buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA
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